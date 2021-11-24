Тренер Ильин: чуть не задохнулся в камере

Заслуженный тренер России Александр Ильин, которого задержали в петербургском аэропорту Пулково после отказа надеть маску, заявил, что чуть не задохнулся в камере без таблеток от аритмии, пишет "Матч.ТВ".
Ранее трехкратная чемпионка по плаванию в ластах Виталина Симонова на своей странице в Instagram выложило видео, на котором два сотрудника полиции заламывают руки лежащему на полу Ильину. Снимавшая видео Симонова грубо обзывает полицейских и сообщает им, что они задерживают заслуженного тренера России. Лежащий на полу Ильин говорит, что не будет сопротивляться и пойдет за стражами порядка. Полицейские поднимают его на ноги, продолжая вдвоем заламывать ему руки, фиксируют их за спиной и уводят. После этого в отношении Ильина составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение сотрудникам полиции. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также следствие намерено дать оценку действиям сотрудников полиции.
Суд по делу Ильина состоится 25 ноября, Симонова выступит на нем свидетельницей.
По словам Ильина все началось с требования надеть маску. Симонова в свою очередь рассказала, что у стойки регистрации Ильин отказался надеть маску и попросил выдать ему респиратор, так как маска не является средством защиты органов дыхания. Ему сообщили, что респиратора нет.
"В итоге пришла охрана, сказали предъявить паспорт, он спросил: «На каком основании?». Попросил еще принять жалобу на девушку, которая отказалась его зарегистрировать. Сказали, что нужно пойти в дежурную часть. Он ответил: «Я что задержан»? Началась перепалка. Потом его «заломали» — и вот он уже лежит на полу", - рассказала Симонова.
Она добавила, что сотрудники полиции сняли показания у нее и у других свидетелей, Ильина посадили в камеру. протокол, по ее словам, был составлен спустя семь часов.
Ильин рассказал, что провел в камере больше суток.
"Воду и еду не давали, связи лишили, защиту не дали. Все права нарушили. Сегодня в 13:30 меня вывели, еще вчера знал, что в 14:00 суд. В зале суда я был без маски. В прошлом году переболел коронавирусом, у меня прививка, QR-код. У меня одышка, аритмия, я не могу находиться в маске, задыхаюсь. Я и в камере чуть не задохнулся — у меня забрали таблетки от аритмии, попросил вызвать врача. Принимаю два раза в день таблетки от аритмии и давления. Дали какие-то капли, сказали, чтобы я больше врача не вызывал", - рассказал Илльин.