Тренер Ильин: чуть не задохнулся в камере

"Воду и еду не давали, связи лишили, защиту не дали. Все права нарушили. Сегодня в 13:30 меня вывели, еще вчера знал, что в 14:00 суд. В зале суда я был без маски. В прошлом году переболел коронавирусом, у меня прививка, QR-код. У меня одышка, аритмия, я не могу находиться в маске, задыхаюсь. Я и в камере чуть не задохнулся — у меня забрали таблетки от аритмии, попросил вызвать врача. Принимаю два раза в день таблетки от аритмии и давления. Дали какие-то капли, сказали, чтобы я больше врача не вызывал", - рассказал Илльин.