Валиева ошиблась в прокате перед короткой программой Гран-при в Сочи

Финальная тренировка женщин перед прокатом короткой программы на Гран-при России началась с переполоха: зрители и журналисты никак не могли найти на льду одну из главных фавориток турнира - Елизавету Туктамышеву. Ее тренер Алексей Мишин сидел на трибуне в стороне от всех, в то время как на льду разминались другие фигуристки из сильнейшей группы участниц. Наконец, спустя десять минут после начала тренировки, на арене показалась Туктамышева. Зрители на арене облегченно вздохнули. И пусть Императрица каталась в черном тренировочном костюме, в то время как Валиева, Хромых и почти все другие фигуристки были уже в соревновательных платьях, главное, что Туктамышева пришла и с ней все в порядке. Правда, настрой у 24-летней спортсменки был не самым боевым. Так, она как минимум трижды упала в ходе тренировки: дважды с тройного акселя и один раз - с каскада тройной лутц + тройной тулуп. После этого падения девушка даже не хотела подниматься на ноги и какое-то время лежала на льду. Однако зрители начали аплодировать ей и все-таки вдохновили на активное продолжение тренировки. В ходе проката короткой программы под музыку - танго Oblivion Астора Пьяццолы - Туктамышева также допустила две ошибки: перекрутилась на месте после тройного акселя, с трудом удержав равновесие, и исполнила лишь каскад тройной лутц + двойной тулуп вместо 3+3. Не совсем задался прокат под музыку и у Майи Хромых. Девушка неожиданно упала с тройного флипа, который без проблем исполняла раньше. Другие элементы не вызвали трудностей: ученица Этери Тутберидзе чисто показала двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Более того, во время тренировки без музыки Хромых несколько раз чисто исполнила четверной тулуп, который планирует делать в произвольной программе. Было и одно жесткое падение с этого прыжка, но в остальном все получалось. Камила Валиева презентовала публике свое новое платье. Ранее она каталась в костюме оранжевой расцветки. Однако спустя всего два турнира девушке решили заменить платье - теперь она будет катать свою лиричную историю под In Memorium композитора Кирилла Рихтера в фиолетовом костюме. В прокате под музыку чемпионка мира среди юниоров допустила одну ошибку - тяжело приземлилась после первого прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, наклонилась ко льду и приложила усилия, чтобы сохранить равновесие. Таким образом, из российских фигуристок никто не исполнил короткую программу чисто на тренировке - нервы перед началом Гран-при шалили у всех. Короткая программа женщин стартует сегодня, 26 ноября, в 19.25 по московскому времени.