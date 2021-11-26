Американский фигурист-гей объяснил любовь к России

«Я нашел книгу о России и русском языке в библиотеке начальной школы, когда мне было 6 лет. Я влюбился в снег, тройки, запряженные лошадьми. Я до сих пор люблю людей и культуру России», - рассказал он, отвечая в «сторис» на вопросы поклонников.