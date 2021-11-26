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Американский фигурист-гей объяснил любовь к России

Алиса Селезнёва
1 час назад

Американский фигурист Джонни Вейр рассказал в своем Instagram, что в России ему нравятся люди, культура, архитектура и снег.

Американский фигурист-гей объяснил любовь к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я нашел книгу о России и русском языке в библиотеке начальной школы, когда мне было 6 лет. Я влюбился в снег, тройки, запряженные лошадьми. Я до сих пор люблю людей и культуру России», - рассказал он, отвечая в «сторис» на вопросы поклонников.

Также спортсмен отметил, что ему нравится российская архитектура, в частности, купола церквей. По словам Вейра, его любимое слово на русском языке – «черепаха».

Джонни Вейр ранее неоднократно восхищался русской школой фигурного катания и культурой России. Он даже выучил русский язык, в том числе и самостоятельно занимаясь с преподавателями. В 2011 году Вейр совершил каминг-аут.

В 2020 году американский фигурист на русском языке поблагодарил в Instagram своих поклонников за поздравления с днем рождения.

Зимние виды спорта,Джонни Вейр,
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