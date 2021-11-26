Российская лыжница высмеяла допуск трансгендеров к соревнованиям

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) касаемо допуска трансгендеров к соревнованиям. Своим мнением она поделилась в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Теперь этим товарищам ничего показывать не надо, достаточно объявить, что он давно чувствует себя женщиной. Вы будете смотреть гонки, в которых я побегу против двухметрового бывшего Джона, ныне Кончиты?» — высмеяла решение комитета спортсменка.

Кроме того, она отметила, что за такими нововведениями может последовать к жульничество в попытке заработать медали.

17 ноября МОК опубликовал рекомендации относительно допуска спортсменов-трансгендеров на спортивных состязаниях среди женщин. В них в том числе содержатся предписания, по которым атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности, а соответствующие критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.