ФСБ задержала двух агентов СБУ

Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины – Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г. р., и его сын Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г. р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», – рассказали ТАСС в ЦОС.

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В ФСБ сообщили, что «задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г. р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов».

В автомобиле задержанных обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.

Также в ФСБ сообщили, что был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта, Александр Цилык 1998 года рождения, передает РИА «Новости».

«Житель Киевской области Цилык... дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», – говорится в сообщении.

Сообщается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывчаток общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывчаток задержанный в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России.

Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления, отметили в пресс-службе.

Между тем ранее украинские диверсанты планировали совершить подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота.

По данным ФСБ, старший офицер Главного управления разведки украинского министерства обороны, капитан 1-го ранга Сергей Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России.

Швиденко был взят под стражу в июле 2021 года. Его вина была полностью доказана. Мужчина дал подробные признательные показания об организации диверсий в России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.

Швиденко был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.