Российская лыжница предрекла Норвегии и Швеции потерю лидерства

Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что сборную России в скором времени ожидает лидерство на мировой арене. Своим мнением она поделилась в интервью Sports.ru.

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По словам Степановой, команды Норвегии и Швеции перестанут доминировать на мировых состязаниях.

«Я, собственно, уже не вижу этого доминирования — за исключением особого случая Терезы Йохауг (олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира — Прим. ред.), но ближе к Олимпиаде-2026 мы начнем ее догонять и перегонять», — заметила спортсменка.

Она подчеркнула, что у российских юниорок есть хорошие шансы обойти соперниц из этих стран.

«Думаю, что когда мы, коллективно, достигнем пика, будут говорить уже о российском доминировании», — подчеркнула Степанова.

Веронике Степановой 20 лет. К своему возрасту она уже выиграла юниорский чемпионат мира, побывала запасной на взрослом ЧМ, а также успела побыть в основе. Тренер сборной Егор Сорин считает Веронику сильнейшей юниоркой за последние годы.