В США сообщили о дипломатическом бойкоте Игр в Китае

Соединенные Штаты решили устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Пекине. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По ее словам, представители американских властей на будут присутствовать на Играх в Китае.

При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях, и Белый дом желаем им удачи.

Пресс-секретарь подытожила, что Штаты проинформировали союзников о своем решении, передает РИА Новости.

Недавно аналогичная информация появилась в иностранных СМИ. Так, например, американская газета The Washigton Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Накануне сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон также рассматривает возможность политического бойкота предстоящей зимней Олимпиады. По данным издания Times, премьер допускает бойкот «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае». В британском правительстве якобы ведут активную дискуссию на эту тему. В газете также добавили, что бойкот поддерживает министр обороны Великобритании Лиз Трасс.