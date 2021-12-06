США объявят дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена объявит, что на Олимпиаду-2022 в Пекине не приедут официальные лица американского правительства. Как сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, Вашингтон объявит Играм в Китае дипломатический бойкот.

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По словам собеседников телеканала, этот шаг позволит США «послать сигнал Китаю на мировой арене, не мешая американским спортсменам участвовать в соревнованиях». В Совете национальной безопасности информацию источников CNN комментировать не стали.

В ноябре Байден заявил журналистам, что рассматривает возможность дипломатического бойкота. Американские конгрессмены и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступали за это решение, заявляя о нарушениях прав человека в КНР.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году в СССР, когда у власти находился президент Джимми Картер.

В прошлом месяце Байден и глава КНР Си Цзиньпин провели онлайн-встречу, которая «не принесла существенных прорывов, но ознаменовала возобновление отношений» после резкого ухудшения во время президентства Дональда Трампа, отмечает CNN.