Тысячи долларов: подсчитаны убытки Тутберидзе из-за отмены Гран-при

«Этери потеряла 40 процентов из 25 тысяч долларов за победу [Камилы] Валиевой, 25 процентов из 18 тысяч долларов на [Анне] Щербаковой, 40 процентов из 18 тысяч для [Евгении] Тарасовой и [Владимира] Морозова. 40 процентов от небольшой суммы за четвертое и шестое места. А добавьте сюда юниорок. Нельзя так с Этери!» - так прокомментировал отмену Гран-при Лис.