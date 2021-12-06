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2 часа назад

Тысячи долларов: подсчитаны убытки Тутберидзе из-за отмены Гран-при

Журналист из США Дэвид Лис считает, что из-за отмены Гран-при по фигурному катанию в Японии российский тренер Этери Тутберидзе потеряет тысячи долларов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на YouTube-канал The Skating Lesson.

Тысячи долларов: подсчитаны убытки Тутберидзе из-за отмены Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финал соревнований, который должен был пройти с 9 по 12 декабря в Осаке, отменили из-за угрозы распространения нового омикрон-штамма коронавируса.

Международный союз коньбежцев (ISU) и Федерация конькобежного спорта Японии до последнего пытались найти решение, но провести финал оказалось невозможным из-за постановления властей. Японское правительство закрыло границы для иностранцев с 30 ноября.

В ISU отмечали, что рассматривают перенос турнира на конец сезона. Олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко предлагал перенести турнир в Россию, идею поддержали в Госдуме.

В этом сезоне российские спортсмены добились рекордного представительства на соревновании: в Осаку планировали ехать пять фигуристок и четыре спортивные пары.

Дэвид Лис считает, что особенно обидной отмена соревнований стала для Тутберидзе, чьи спортсменки взяли бы основные призы.

«Этери потеряла 40 процентов из 25 тысяч долларов за победу [Камилы] Валиевой, 25 процентов из 18 тысяч долларов на [Анне] Щербаковой, 40 процентов из 18 тысяч для [Евгении] Тарасовой и [Владимира] Морозова. 40 процентов от небольшой суммы за четвертое и шестое места. А добавьте сюда юниорок. Нельзя так с Этери!» - так прокомментировал отмену Гран-при Лис.

Зимние виды спорта,Дэвид Лис,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,Госдума,Газета.Ru,
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