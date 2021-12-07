Ягудин посмеялся над словами Рудковской о Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на слова продюсера Яны Рудковской, которая назвала своего супруга Евгения Плющенко самым титулованным представителем одиночного мужского катания в истории. Спортсмен высказался в Instagram.

Ягудин посмеялся над тем, что Рудковская ссылается на «Википедию». В ответ фигурист вспомнил о словах президента России Владимира Путина, который предлагал гражданам страны не ориентироваться на ресурс как на источник информации. «Полностью согласен с президентом», — написал Ягудин, добавив к посту смайлики.

Рудковская сравнила Плющенко с Ягудиным 6 декабря в интервью «Спорт-Экспрессу». Продюсер заявила, что ее муж имеет серьезное превосходство по количеству олимпийских медалей.