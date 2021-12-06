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54 минуты назад

США объявили о решении по Олимпийским играм в Китае

США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

США объявили о решении по Играм в Китае
Фото: ReutersReuters

«Администрация Байдена не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине», - объявила Псаки на брифинге.

Она отметила, что американские спортсмены примут участие в Олимпиаде, решение правительства на них не распространяется.

По словам представителя Белого дома, США проинформировали союзников о дипломатическом бойкоте и оставили выбор дальнейших действий за ними.

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В ноябре президент США Джо Байден заявил журналистам, что рассматривает возможность дипломатического бойкота. Американские конгрессмены и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступали за это решение, заявляя о нарушениях прав человека в КНР.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году в СССР, когда у власти находился президент Джимми Картер.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Зимние виды спорта,Джеймс Картер,Джозеф Байден,
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