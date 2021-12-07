Правда, бойкот дипломатический. На Олимпиаду пафосно не едут те, кого туда и не звали.

Всё-таки это произошло. Власти США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Звучит довольно страшно. Многим, наверное, сразу вспомнился бойкот американцами Олимпиады-80, проходившей в разгар «холодной войны» в Москве.

Но давайте сразу внесём ясность. Никакого повторения ситуации 80-х годов не будет. Бойкот – это лишь громкое слово. Американских спортсменов от поездки в Пекин никто не отговаривает.

На Олимпиаду-2022 пафосно не едут те, кого туда и так не звали.

Затяжное решение

О возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады в США заговорили ещё в апреле. В мае уже с относительно официальным заявлением выступила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На протяжении лета американские власти призывали и перенести Олимпиаду в другое место, и предлагали официальным спонсорам турнира отказаться от своей работы.

В этом деле США поддерживали Канада, Великобритания, Норвегия и различные правозащитные организации. В то же время Олимпийский комитет США осудил действия властей страны, жёстко выступив против бойкота. Такого же мнения решили придерживаться лидеры стран G20.

И вот 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады всё-таки принято.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», – заявила Псаки.

Что же стало причиной бойкота? По официальным заявлениям – систематическое нарушение прав человека в Китае. Речь идёт о репрессиях в отношении китайских уйгуров и других национальных меньшинств на территории КНР, а также о жёстких подавлениях протестов в Гонконге. США приписывает все эти осудительные действия Китаю, власти Поднебесной же называют такие обвинения ложью. Кто прав? Пусть заинтересованные стороны разбираются сами.

«Пожалуйста, дайте спортсменам шанс»

Бойкот, к счастью, лишь дипломатический. В данном случае предусмотрено, что на Игры в Пекин не поедут официальные представители США: президент, сенаторы, министры и другие политические деятели. Для спортсменов никаких ограничений нет. И кажется, лишь благодаря действиям Олимпийского комитета США (USOC).

После заявлений о возможном бойкоте глава организации Сара Хиршланд сразу написала в конгресс США письмо, в котором вспомнила Олимпиады 80-х и попросила не превращать Олимпийские и Паралимпийские игры в способ решения геополитических проблем.

«Жертва спортсменов, вероятно, не принесла никакой дипломатической выгоды в 80-х. Советский Союз оставался в Афганистане ещё 10 лет. Турниры 1980 и 1984 годов запятнали олимпийскую историю и показали ошибку использования Игр в качестве инструмента политической борьбы. Пожалуйста, дайте спортсменам шанс. Они не заслуживают того, чтобы готовиться к Играм в атмосфере неопределённости относительно участия Америки в турнире», – написала Хиршланд.

Так что американские спортсмены на Олимпиаде будут.

Незваные гости

Президент США Джо Байден и все дипломаты страны, конечно, отказались ехать на Игры в Пекин, вот только дело в том, что туда их и не звали. Об этом сообщал ряд китайских СМИ, а на днях подтвердил известный колумнист и бывший индийский дипломат Мелкулангара Бхадракумар.

По его словам, Джо Байден всё-таки надеялся оказаться в числе приглашённых главой КНР Си Цзиньпином, однако этого не произошло.

В отличие от американского президента, Владимира Путина на Олимпиаду пригласили. Причём уже несколько месяцев назад, в сентябре. А пару дней назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская и китайская стороны действительно активно обсуждают возможность визита Путина в олимпийский Пекин.

Впрочем, в России абсолютно не расстраиваются отсутствию американских дипломатов на Олимпийских играх. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает, что своими действиями США наказывают сами себя.

«Абсурдное решение. Даже Национальный олимпийский комитет был против. Конфликт дипломатии между США и Китаем перешёл в плоскость спорта. Но кого они наказывают? Себя! Мы категорически не приветствуем действия американцев. Считаем, что такие пути давления на китайское руководство недопустимы», — негодовал Свищёв.

Мнения о том, что американские власти сами лишают себя радости, придерживается и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов:

«Спортсмены из США едут в Пекин, и это самое главное. Если хотят бойкотировать, ради бога. Спорт должен быть вне политики, если кто хочет сидеть дома — пусть сидят дома. Пусть бойкотируют, лишают сами себя радости быть частью крупнейшего мирового форума. Нам какая разница, будут американцы там или нет?»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подчёркивает, что вся эта ситуация не скажется на американских спортсменах:

«Не поедут и не поедут. Мы и без них выступим. В США каждый день что-то выдумывают. Это не самый главный вопрос перед стартом Олимпиады. Думаю, что на самих американских спортсменов эта ситуация не будет особо влиять. Ведь команда, массажисты, тренеры, доктора отправятся в Пекин. Отсутствие официальных лиц на них не скажется».