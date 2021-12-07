США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае

США устроили дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Администрация президента Джо Байдена не направит на соревнование никаких официальных представителей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

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Она уточнила, что решение властей США никак не коснется спортсменов, которые хотят поехать на состязания в Пекин. По ее словам, спортсмены из команды Штатов пользуются их абсолютной поддержкой.

«Мы будем их поддерживать на 100% и болеть за них из дома», — сказала она.

Псаки заявила, что Вашингтон уже сообщил зарубежным союзникам и партнерам об этом решении. США также предоставили союзникам право самостоятельно принять решение о том, участвовать ли в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады или нет.

Ранее политики из Канады, США и Норвегии предложили бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае. С таким же предложением выступили почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Основной повод — массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, которые приписывают КНР.