США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае

США устроили дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Администрация президента Джо Байдена не направит на соревнование никаких официальных представителей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.
Она уточнила, что решение властей США никак не коснется спортсменов, которые хотят поехать на состязания в Пекин. По ее словам, спортсмены из команды Штатов пользуются их абсолютной поддержкой.
«Мы будем их поддерживать на 100% и болеть за них из дома», — сказала она.
Псаки заявила, что Вашингтон уже сообщил зарубежным союзникам и партнерам об этом решении. США также предоставили союзникам право самостоятельно принять решение о том, участвовать ли в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады или нет.
Ранее политики из Канады, США и Норвегии предложили бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае. С таким же предложением выступили почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Основной повод — массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, которые приписывают КНР.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Место ее проведения было выбрано на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.