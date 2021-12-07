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24 минуты назад

Губерниев о бойкоте США: жаль, Псаки собиралась участвовать в моей биатлонной программе

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, говоря о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США, пошутил, что высокопоставленные американские лица не смогут участвовать в его биатлонной программе. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

Губерниев поиздевался над бойкотом США Олимпиады в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жаль, конечно. Зная любовь Байдена к биатлону, я рассчитывал его не просто увидеть, а записать интервью с Псаки по поводу шансов моей любимой американской биатлонистки Клэр Иган.Я очень надеялся и направил серию запросов в Государственный департамент США. Они собирались приехать, чтобы поучаствовать в моей биатлонной программе, но им же хуже, правительство лишило себя возможности быть на этом празднике», — сказал Губерниев.

Сообщается, что спортсмены смогут поехать на соревнования. Пекин будут бойкотировать только официальные представители американских властей. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве.

США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае

16 ноября издание The Washington Post сообщило, что дипломатическим бойкотом США хочет отреагировать на нарушения прав человека в Китае.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, чего лишатся бойкотирующие Олимпиаду американцы.

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