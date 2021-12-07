Губерниев поиздевался над бойкотом США Олимпиады в Пекине

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, говоря о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США, пошутил, что высокопоставленные американские лица не смогут участвовать в его биатлонной программе. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».
«Жаль, конечно. Зная любовь Байдена к биатлону, я рассчитывал его не просто увидеть, а записать интервью с Псаки по поводу шансов моей любимой американской биатлонистки Клэр Иган.Я очень надеялся и направил серию запросов в Государственный департамент США. Они собирались приехать, чтобы поучаствовать в моей биатлонной программе, но им же хуже, правительство лишило себя возможности быть на этом празднике», — сказал Губерниев.
Сообщается, что спортсмены смогут поехать на соревнования. Пекин будут бойкотировать только официальные представители американских властей. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве.
16 ноября издание The Washington Post сообщило, что дипломатическим бойкотом США хочет отреагировать на нарушения прав человека в Китае.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, чего лишатся бойкотирующие Олимпиаду американцы.