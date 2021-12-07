«Присутствие правительственных официальных лиц и дипломатов является исключительно политическим решением для правительства каждой страны, и МОК, придерживаясь политического нейтралитета, глубоко это уважает. В то же время это заявление дает понять, что Олимпийские игры и участие в них атлетов находятся выше политики, и мы приветствуем это.



В последние месяцы поддержка спортсменов и Олимпийских игр выражалась много раз, и совсем недавно ООН выпустила резолюцию под названием «Создание спокойного и лучшего мира благодаря спорту и олимпийским идеалам», единогласно принятую всеми 193 странами — членами ООН. На 76-й сессии Генассамблеи ООН на прошлой неделе соавторами резолюции выступили 173 государства.



Она призывает к олимпийскому перемирию на время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году, начиная с семи дней до начала Олимпиады, которая стартует 4 февраля, и заканчивая семью днями после завершения Паралимпиады. Резолюция также призывает «все страны — члены ООН сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом в их стремлениях по использованию спорта в качестве средства содействия миру, диалогу и примирению в зонах конфликтов во время и после Олимпийских и Паралимпийских игр», — сообщил представитель МОК.