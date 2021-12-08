Познер: Китаю нельзя было давать право проводить Олимпиаду

Российский журналист Владимир Познер отреагировал на дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине, передает "Матч ТВ".
"То, как в Китае действуют с инакомыслием, то я вообще считаю, что не надо было проводить Олимпиаду там. Не очень понимаю, почему такое, в общем мягкое отношение к Китаю в этом вопросе", - сказал Познер.
В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая. Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии.
16 ноября издание The Washington Post сообщило, что дипломатическим бойкотом США хотят отреагировать на нарушения прав человека в Китае. Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о дипломатическом бойкоте США Олимпиады, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине.