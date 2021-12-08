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1 час назад

Познер считает, что Китаю не надо было отдавать право на проведение Олимпиады

Российский журналист Владимир Познер отреагировал на дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине, передает "Матч ТВ".

Познер: Китаю нельзя было давать право проводить Олимпиаду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"То, как в Китае действуют с инакомыслием, то я вообще считаю, что не надо было проводить Олимпиаду там. Не очень понимаю, почему такое, в общем мягкое отношение к Китаю в этом вопросе", - сказал Познер.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая. Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии.

16 ноября издание The Washington Post сообщило, что дипломатическим бойкотом США хотят отреагировать на нарушения прав человека в Китае. Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о дипломатическом бойкоте США Олимпиады, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине.

Зимние виды спорта,Владимир Познер,Валерий Газзаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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