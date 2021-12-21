Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

Минспорт назвал основные задачи на 2022 год

Министерство спорта считает восстановление в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) основными задачами на 2022 год, заявил на заседании коллегии Минспорта глава ведомства Олег Матыцин.

Минспорт назвал основные задачи на 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Планы на следующий год: восстановление ВФЛА и РУСАДА в правах. Это остается одним из наших приоритетов, а также юридическая поддержка наших спортсменов», – передает ТАСС слова Матыцина.

Видео дня

Тем временем экс-глава комитета спортсменов ВАДА олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что статистика организации по выявленным нарушениям у российских спортсменов за 2019 год стала для него сюрпризом.

«Очень плохо. Это то первенство, которое нам точно не нужно. Похоже, проблемы остаются, из-за чего мы страдаем», – передает РИА «Новости» слова Фетисова.

«Не знаю, что делается для этого (улучшения ситуации). Этот вопрос надо не мне задавать. Даже если что-то и делается, то не лучшим образом. Мы же хотим, чтобы эта история с флагом и гимном закончилась, чтобы спортсмены могли спокойно готовиться к чемпионатам мира, к Олимпийским играм, не думая о том, что их не допустят. Здесь должна быть основная озабоченность спортивного руководства всех уровней: от федераций до детско-юношеского спорта. Для меня эта статистика стала сюрпризом. Думал, что у нас все намного лучше», – добавил он.

Член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что не стоит обращать внимания на статистику по нарушениям антидопинговых правил за 2019 год.

«Эта статистика ни о чем. Сейчас можно попасться на чем угодно. Тут, скорее, вопрос культуры. Ученик в Америке из открытой бутылки никогда воду не выпьет, это надо прививать с детства. Были случаи, когда во время болезни приходит врач, что-то дает из препаратов, и спортсмен принимает лекарства, но не сообщает об этом. Забывают люди. Так было со Светланой Кузнецовой», – сказал Тарпищев.

«167 случаев – это ничто, смешное число. Сейчас внедряются антидопинговые программы. В сборных это все отработано, а от случайных попаданий никто не застрахован. У нас Габашвили попался на медикаментах, дисквалифицировали на полгода. Спортсмены – народ особый», – добавил собеседник агентства.

Ранее ВАДА опубликовало релиз, согласно которому Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил в 2019 году – 167 случаев.

Зимние виды спорта,Олег Матыцин,Вячеслав Фетисов,Шамиль Тарпищев,Светлана Кузнецова,Минспорта,Всемирное антидопинговое агентство,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители