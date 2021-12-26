Тарасова назвала несправедливым отсутствие Мозалёва в составе на чемпионат Европы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала мужскую заявку сборной России на грядущий чемпионат Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.

«Как это Андрея Мозалёва нет в составе сборной России на чемпионат Европы? Я чего-то не поняла. На чемпионате России он занял третье место. Конечно, несправедливо не включать его в состав. Надо узнавать у Федерации, почему», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.