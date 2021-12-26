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3 часа назад

Украина будет бороться за право провести Олимпиаду

Украина намерена бороться за проведение у себя зимний Олимпиады в 2030 году, а также Юношеских Олимпийских игр 2028 года, сообщает news.ru.

Украина поборется за право провести Олимпиаду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом изданию «Слово и дело» заявил министр спорта страны Вадим Гутцайт. По его словам, в настоящее время на Украине «самое мощное за всю историю страны» развитие спортивной инфраструктуры.

«И сейчас президент поставил задачу (и президент, и все спортивное сообщество очень хочет) — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр на Украине, — сказал глава Минспорта. Как отметил министр, сегодня в стране уже есть ряд объектов, подходящих для проведения Олимпиады, планируется построить ещё.

Гутцайт прокомментировал прогнозы экспертов о медальных перспективах украинской сборной на зимней Олимпиаде в Пекине. Он указал на трудности с базами подготовки, отметив, что «почти все готовятся за границей». «Но я верю в каждого спортсмена и вижу, что каждый способен», — сказал министр.

Ранее о бойкоте зимней Олимпиады объявили США, Британия, Австралия и Канада. Политики этих стран не будут посещать Игры в Китае, при этом их спортсмены могут принять в них участие. Причиной называется нарушение прав человека в КНР, которое, по мнению западных политиков, присутствует в стране.

Зимние виды спорта,Минспорта,
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