Украина поборется за право провести Олимпиаду

Украина намерена бороться за проведение у себя зимний Олимпиады в 2030 году, а также Юношеских Олимпийских игр 2028 года, сообщает news.ru.

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Об этом изданию «Слово и дело» заявил министр спорта страны Вадим Гутцайт. По его словам, в настоящее время на Украине «самое мощное за всю историю страны» развитие спортивной инфраструктуры.

«И сейчас президент поставил задачу (и президент, и все спортивное сообщество очень хочет) — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр на Украине, — сказал глава Минспорта. Как отметил министр, сегодня в стране уже есть ряд объектов, подходящих для проведения Олимпиады, планируется построить ещё.

Гутцайт прокомментировал прогнозы экспертов о медальных перспективах украинской сборной на зимней Олимпиаде в Пекине. Он указал на трудности с базами подготовки, отметив, что «почти все готовятся за границей». «Но я верю в каждого спортсмена и вижу, что каждый способен», — сказал министр.