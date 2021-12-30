Главные спортивные события нового года

2021 год был богат на спортивные события — пандемия коронавируса уплотнила календарь и не помешала провести соревнования, запланированные еще в 2020-м: летнюю Олимпиаду в Токио и чемпионат Европы по футболу. В 2022 интересных состязаний планируется не меньше.

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Зимние Олимпийские игры в Пекине

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Летние Игры в Токио завершились всего четыре месяца назад, и теперь поклонники олимпийского движения предвкушают скорое начало Олимпиады в Китае. Чуть больше месяца остается до старта главного спортивного события четырехлетия для атлетов из зимних видов спорта. Оно пройдет уже в привычном формате ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

Пекин — первый город в истории, удостоившийся права принять и летние, и зимние Игры. Церемония открытия Игр-2022 пройдет на стадионе «Птичье гнездо» 4 февраля, где 14 годами ранее проходила аналогичная церемония летней Олимпиады. Присутствовать на ней будет президент России Владимир Путин, приглашенный лично генсеком ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.

В преддверии Игр разгорелся скандал, связанный с обвинениями в адрес Китая в ущемлении прав уйгуров в провинции Синцзянь. Дипломатический бойкот объявили США и Австралия. Позднее к этим странам присоединились Эстония, Великобритания, Канада, Эстония, Литва, Новая Зеландия, Япония, Австрия и Бельгия.

Сборная России в третий раз подряд выступит под брендом ОКР (сборная Олимпийского комитета России) без государственной символики — флага и гимна. Специально к соревнованиям была разработана форма, исключающая запретные элементы.

В соревновательной программе Игр — борьба за 109 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.

Дебютируют на зимней Олимпиаде женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

Во второй раз подряд в мужском хоккейном турнире не будут представлены игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в НХЛ. Комиссар лиги Гэри Беттмэн, комментируя решение отказаться от участия в Олимпиаде-2022, заявил, что лига собирается отпустить своих хоккеистов на Олимпийские игры, которые пройдут в 2026 году в Милане.

«К сожалению, учитывая серьезное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже отложены 50 матчей), наше участие в Олимпийских играх стало невозможным. Мы с нетерпением ждем поездки на Олимпиаду в 2026 году», — сказал Беттмэн.

Чемпионат мира по футболу в Катаре

В 2022 году нас ожидает самое необычное мировое футбольное первенство в истории, которое будет сыграно не как обычно, в июне-июле, а зимой. Устоявшийся календарь национальных чемпионатов и еврокубков пришлось принести в жертву, чтобы выделить окно для ЧМ посередине клубного сезона, поскольку летом в Катаре невозможно было бы проводить игры из-за жары.

Матчи чемпионата мира примут восемь стадионов в пяти городах Катара: Дохе, Эль-Хауре, Эль-Райяне, Эль-Вакре и Лусаиле, где пройдет финальный матч. Впервые мировое первенство примет страна из Арабского мира. Также предстоящий мундиаль станет последним, на котором сыграют 32 команды.

России среди них пока нет. Коллектив под руководством Валерия Карпина завершил выступление в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте в группе. Это не позволило россиянам отобраться на турнир напрямую.

Теперь национальной сборной предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года в «Лужниках». Победитель этой пары также в «Лужниках» сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию ЧМ-2022.

На данный момент известны 13 из 32 участников финального турнира: Катар (страна-организатор, дебютирует на чемпионате мира), Бразилия, Аргентина, Дания, Англия, Бельгия, Франция (действующий чемпион мира), Швейцария, Хорватия, Сербия, Германия, Испания и Нидерланды.

Как и в случае с пекинской Олимпиадой, подготовка к чемпионату мира в Катаре не обходится без скандалов. Так, норвежская сборная первой заговорила о массовых нарушениях прав человека в ходе строительных работ на объектах мундиаля.

В марте 2021 сборная Норвегии по футболу провела акцию перед стартовым матчем отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Гибралтара. Футболисты вышли на построение перед началом игры в футболках с надписью «Права человека — на поле и вне его», призывая к бойкоту турнира из-за смертей рабочих при строительстве стадиона в Катаре. За бойкот турнира выступали также некоторые норвежские клубы и болельщики.

Более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022, писала The Guardian. Объединение болельщиков из Германии также призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира — 2022.

Впрочем, Норвегия и без бойкота не сумела отобраться на предстоящее мировое первенство, заняв третье место в группе G, пропустив вперед Нидерланды и Турцию.

Чемпионат мира по хоккею

Мировой форум в 2022 году примет Финляндия, а именно города Тампере и Хельсинки. В последний раз финны проводили чемпионат мира в 2013 году, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) разделила это право между Суоми и Швецией. Единолично же страна тысячи озер принимала планетарное первенство в 2003-м.

Защищать титул чемпионов мира предстоит канадцам, обыгравшим в финале ЧМ-2021 в Латвии как раз сборную Финляндии. Сборная России традиционно отправится на чемпионат мира в статусе одного из фаворитов турнира, однако на данный момент предсказать хотя бы приблизительный список игроков и членов тренерского штаба, которые повезут «Красную машину» на турнир, невозможно.

В первую очередь из-за февральской Олимпиады, на которую брошены все силы отечественного хоккея. Неучастие игроков из НХЛ сильно увеличивает шансы российской сборной на победу в Играх, однако излишняя вера в успех способна преподнести неприятные сюрпризы команде Алексея Жамнова по аналогии с теми, которые подарила сборная Германии в финале ОИ-2018 в Пхенчхане.

От тотального провала и позора Россию тогда спас Никита Гусев, забросивший спасительную шайбу менее чем за минуту до конца третьего периода, а победную точку в том матче поставил Кирилл Капризов. С тех пор национальная команда не добиралась даже до финальных матчей — в активе «Красной машины» за три прошедших чемпионата мира (в 2020-м году турнир в Швейцарии был отменен из-за пандемии) лишь одна бронзовая медаль и два вылета в четвертьфинале (оба случились в овертаймах от североамериканских сборных).

Существует вероятность, что после проведения чемпионата мира в Финляндии ИИХФ попытается реализовать свой план по розыгрышу молодежного чемпионата мира, который официально был прерван 30 декабря.

Сборная России успела провести на турнире две игры: матч против Швеции закончился поражением (3:6), а вот команду Швейцарии подопечным Сергея Зубова одолеть удалось (4:2). 29 декабря лидер сборной — нападающий Матвей Мичков — сдал положительный тест на коронавирус, вследствие чего команде было записано техническое поражение в игре против Словакии, которая должна была состояться в ночь на 30 декабря.

Последовавшие отмены еще двух встреч вынудили главу ИИХФ Люка Тардифа выступить с обращением, в котором он рассказал о планах переиграть МЧМ-2022 летом.

Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге

28 мая на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове пройдет второй в истории России финал Лиги чемпионов, в котором примут участие две сильнейшие европейские команды текущего сезона.

За право сразиться за самый престижный трофей в клубном футболе борются 16 команд: «Зальцбург», «Бавария», «ПСЖ», «Реал», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Вильярреал», Ювентус», «Бенфика», «Аякс», «Челси», «Лилль», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Ливерпуль».

Предыдущий финал Лиги чемпионов в России прошел в 2008 году в Москве. Тогда на стадионе «Лужники» в решающем матче сошлись два британских гранда — лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу в серии пенальти одержала манкунианская команда под руководством сэра Алекса Фергюсона. Тот Кубок чемпионов стал третьим в истории «Манчестер Юнайтед», а «синие» после этого выходили в финал еще дважды, и оба раза успешно — побеждали в 2012-м и 2021-м годах.

Напомним, что Санкт-Петербург был избран местом проведения финала Лиги чемпионов еще в 2019 году на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне. Собрание постановило, что «Газпром Арена» станет организатором решающей игры сезона-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА объявил о переносе этого финала на следующий год.

Добавим, что победитель финала Лиги чемпионов забронирует себе место в групповом этапе турнира на сезон-2022/23 вне зависимости от занятого места в национальном чемпионате и получит право сыграть с победителем Лиги Европы за Суперкубок УЕФА, который пройдет в Хельсинки на Олимпийском стадионе в августе 2022 года.