"Рано закрывать все": Фетисов о переносе Игр в Пекине

«Заболеваемость может быть угрозой чего угодно, даже проведения Олимпиады в Пекине. Чемпионат мира подразумевал дополнительные меры предосторожности. Не знаю, насколько они там были предусмотрены. Такова жизнь. Олимпиаду в Токио перенесли на год. Все возмущались, но было принято решение не рисковать. Провели в итоге. Поэтому рано закрывать все», — сказал Фетисов.