"Рано закрывать все": Фетисов о переносе Игр в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о проведении ближайших Олимпийских игр — 2022 на фоне отмены молодежного чемпионата мира по хоккею. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Заболеваемость может быть угрозой чего угодно, даже проведения Олимпиады в Пекине. Чемпионат мира подразумевал дополнительные меры предосторожности. Не знаю, насколько они там были предусмотрены. Такова жизнь. Олимпиаду в Токио перенесли на год. Все возмущались, но было принято решение не рисковать. Провели в итоге. Поэтому рано закрывать все», — сказал Фетисов.
Олимпиада должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.