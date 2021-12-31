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9 часов назад

Россиянка Канакина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии

Российская скелетонистка Юлия Канакина заняла второе место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

Канакина стала второй на этапе КМ по скелетону в Латвии
Фото: ТАССТАСС

Первой стала австрийка Жанин Флок, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 44,64 секунды. Канакина отстала от победительницы на 0,17 секунды, на третьей строчке расположилась нидерландка Кимберли Бос (+0,34). Россиянка Елена Никитина показала пятый результат (+0,46), Алина Тарарыченкова стала седьмой (+0,54).

Канакиной 26 лет, она является чемпионкой мира среди юниоров. 29-летняя Никитина - бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, серебряный и трижды бронзовый призер чемпионатов мира, также на ее счету четыре золотые и одна серебряная награда чемпионатов Европы, в сезоне-2018/19 спортсменка стала обладательницей Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 7 января в германском Винтерберге.

Зимние виды спорта,Юлий Канакин,Юлия Канакина,Елена Никитина,
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