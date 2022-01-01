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10 часов назад

В Швеции задумались о бойкоте Олимпиады

В шведском парламенте задумались о возможном присоединении страны к государствам, заявившим о намерении бойкотировать грядущую зимнюю Олимпиаду в Китае. С соответствующим предложением к главе МИД Швеции Анн Линде обратился депутат Хампус Хагман, сообщает телеканал Russia Today.

Швеция может присоединиться к бойкоту Олимпиады
Фото: ReutersReuters

Парламентарий отметил, что несколько стран, включая Австралию, Великобританию и США, приняли решение не отправлять своих официальных представителей в Китай во время проведения Олимпийских игр. По его мнению, таким образом эти государства продемонстрировали, что «не собираются участвовать в пропагандистской кампании Коммунистической партии Китая».

Хагман также выразил уверенность, что у Стокгольма есть поводы объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. В качестве примера он привел «похищение гражданина Швеции Гуй Минхая» и «угрозы в адрес шведских политиков и журналистов».

Об отказе США отправлять на Игры официальных лиц стало известно 6 декабря 2021 года. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае присоединилась Австралия. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин заявил, что западные страны используют Олимпийские игры для политических манипуляций. Он также подчеркнул, что данные страны заплатят цену за свои ошибочные действия.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Зимние виды спорта,МИД,Russia Today,
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