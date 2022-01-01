Швеция может присоединиться к бойкоту Олимпиады

В шведском парламенте задумались о возможном присоединении страны к государствам, заявившим о намерении бойкотировать грядущую зимнюю Олимпиаду в Китае. С соответствующим предложением к главе МИД Швеции Анн Линде обратился депутат Хампус Хагман, сообщает телеканал Russia Today.

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Парламентарий отметил, что несколько стран, включая Австралию, Великобританию и США, приняли решение не отправлять своих официальных представителей в Китай во время проведения Олимпийских игр. По его мнению, таким образом эти государства продемонстрировали, что «не собираются участвовать в пропагандистской кампании Коммунистической партии Китая».

Хагман также выразил уверенность, что у Стокгольма есть поводы объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. В качестве примера он привел «похищение гражданина Швеции Гуй Минхая» и «угрозы в адрес шведских политиков и журналистов».

Об отказе США отправлять на Игры официальных лиц стало известно 6 декабря 2021 года. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае присоединилась Австралия. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин заявил, что западные страны используют Олимпийские игры для политических манипуляций. Он также подчеркнул, что данные страны заплатят цену за свои ошибочные действия.