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8 часов назад

Мусульмане призвали бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за уйгуров

Международный совет имамов, неправительственный орган, объединяющий мусульман, запретил последователям ислама ехать на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Запрет связан с притеснением мусульман-уйгуров, живущих в Китае, говорится в заявлении совета на сайте.

Мусульмане призвали бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за уйгуров
Фото:  Dilara Senkaya / Reuters Dilara Senkaya / Reuters

Утверждается, что участие и посещение Олимпиады «напрямую послужит интересам тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров».

К бойкоту игр также призвали в США, Австралия и Великобритания: они отказались отправлять в Китай своих дипломатов. Об этом задумались и в Швеции.

В китайском регионе Синьцзян проживает более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения. Европейские и американские СМИ давно утверждают, что представителей этой народности власти страны насильно содержат в государственных лагерях и принуждают к труду. Кроме того, утверждается, что проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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