Российского актера Глинникова нашли в Казахстане

Российский актер Илья Глинников, известный по главой роли в сериале «Интерны», найден в Казахстане, с ним все в порядке, его группу проводили до высокогорного катка «Медео», сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алма-Аты со ссылкой на волонтерскую организацию.

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Ранее СМИ сообщили, что актер отправился в Казахстан покорять пик Талгар, родственники не могли выйти с ним на связь. В генконсульстве России в Алма-Ате заявили, что информация о пропаже Глинникова в Казахстане к ним не поступала.

«ДЧС Алматы обратился в волонтерскую организацию «Добровольная служба спасения в горах», которые связались с федерацией альпинизма и получили информацию о том, что группу, в составе которой Илья Глинников, с альпинистского лагеря «Туюксу» проводили до высокогорного катка «Медео», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента.