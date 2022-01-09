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49 минут назад

Российского актера Глинникова нашли в Казахстане

Российский актер Илья Глинников, известный по главой роли в сериале «Интерны», найден в Казахстане, с ним все в порядке, его группу проводили до высокогорного катка «Медео», сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алма-Аты со ссылкой на волонтерскую организацию.

Российского актера Глинникова нашли в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что актер отправился в Казахстан покорять пик Талгар, родственники не могли выйти с ним на связь. В генконсульстве России в Алма-Ате заявили, что информация о пропаже Глинникова в Казахстане к ним не поступала.

«ДЧС Алматы обратился в волонтерскую организацию «Добровольная служба спасения в горах», которые связались с федерацией альпинизма и получили информацию о том, что группу, в составе которой Илья Глинников, с альпинистского лагеря «Туюксу» проводили до высокогорного катка «Медео», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента.

Напомним, в субботу самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке.

Зимние виды спорта,Илья Глинников,РИА Новости,
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