Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин представят ритм-танцы

Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13.00 по московскому времени (14 января), прямая трансляция – сайт Первого канала, Eurosport 2, с 17.00 – Первый канал
Российские участники
Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия)
Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
Зарубежные фавориты
Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов