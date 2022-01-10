Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин представят ритм-танцы

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13.00 по московскому времени (14 января), прямая трансляция – сайт Первого канала, Eurosport 2, с 17.00 – Первый канал

Российские участники

Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия)

Зарубежные фавориты

Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.