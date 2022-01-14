Судей на ЧЕ заподозрили в дружбе с Тутберидзе

Тренер белорусских фигуристок усомнился в квалификации судей.
Главный тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию Олег Васильев поинтересовался, не ходили ли судьи чемпионата Европы в Таллине на ужин с его коллегой из России Этери Тутберидзе, поскольку оценки российских спортсменок он считает завышенными.
Больше всего претензий у Васильева вызвал прокат российской фигуристки Анны Щербаковой. Она заняла четвертое место в короткой программе на чемпионате Европы. Фигуристка сорвала каскад из тройных лутца и тулупа и при этом опередила по баллам чисто откатавшихся коллег, в том числе белоруску Викторию Сафонову.
«Сафонова получила за каскад "3-3" 8,11 балла, если вычесть стоимость чистого тройного тулупа, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, которого на самом деле не было, она получила 3,91 балла. А Щербакова за такой же лутц с падением, где судьи еще и не заметили недокрут, получает 3,54. Разница — 0,4 балла. Хочется задать вопрос о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. И также спросить — эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?» – высказался белорусский тренер.
При этом у Олега Васильева нет претензий к россиянке Камиле Валиевой, которая взяла лидерство на чемпионате, установив мировой рекорд в короткой программе в 90,45 балла. Тренер Белорусской сборной считает, что и другие ученицы Тутберидзе должны показывать чистое катание, чтобы от их программы оставались положительные ощущения, а не масса вопросов.
«Когда катание хорошее, и вопросов не возникает, это вызывает только положительные эмоции и у зрителей, и у судей, и у специалистов. Таким примером является Камила Валиева. А когда начинаются какие-то дрязги — это неприятно», — заявил он в интервью РИА Новости.