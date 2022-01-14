Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Белорусский тренер Олег Васильев заподозрил судей на ЧЕ в дружбе с Тутберидзе

Тренер белорусских фигуристок усомнился в квалификации судей.

Судей на ЧЕ заподозрили в дружбе с Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию Олег Васильев поинтересовался, не ходили ли судьи чемпионата Европы в Таллине на ужин с его коллегой из России Этери Тутберидзе, поскольку оценки российских спортсменок он считает завышенными.

Больше всего претензий у Васильева вызвал прокат российской фигуристки Анны Щербаковой. Она заняла четвертое место в короткой программе на чемпионате Европы. Фигуристка сорвала каскад из тройных лутца и тулупа и при этом опередила по баллам чисто откатавшихся коллег, в том числе белоруску Викторию Сафонову.

«Сафонова получила за каскад "3-3" 8,11 балла, если вычесть стоимость чистого тройного тулупа, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, которого на самом деле не было, она получила 3,91 балла. А Щербакова за такой же лутц с падением, где судьи еще и не заметили недокрут, получает 3,54. Разница — 0,4 балла. Хочется задать вопрос о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. И также спросить — эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?» – высказался белорусский тренер.

При этом у Олега Васильева нет претензий к россиянке Камиле Валиевой, которая взяла лидерство на чемпионате, установив мировой рекорд в короткой программе в 90,45 балла. Тренер Белорусской сборной считает, что и другие ученицы Тутберидзе должны показывать чистое катание, чтобы от их программы оставались положительные ощущения, а не масса вопросов.

«Когда катание хорошее, и вопросов не возникает, это вызывает только положительные эмоции и у зрителей, и у судей, и у специалистов. Таким примером является Камила Валиева. А когда начинаются какие-то дрязги — это неприятно», — заявил он в интервью РИА Новости.

Зимние виды спорта,Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,Олег Васильев,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители