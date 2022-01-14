Судей на ЧЕ заподозрили в дружбе с Тутберидзе

«Сафонова получила за каскад "3-3" 8,11 балла, если вычесть стоимость чистого тройного тулупа, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, которого на самом деле не было, она получила 3,91 балла. А Щербакова за такой же лутц с падением, где судьи еще и не заметили недокрут, получает 3,54. Разница — 0,4 балла. Хочется задать вопрос о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. И также спросить — эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?» – высказался белорусский тренер.