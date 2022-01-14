Российский фигурист заявил, что его костюм стоит миллион долларов

"Почему такие цвета? Год Тигра же! У нас леопардовый цвет, да, но они тоже кошачьи. Мы смотрели летнюю Fashion Week, и там такие образы были. Это стильно, такое мало кто берет. Сколько стоит? Мы не можем такое говорить. Миллион долларов", — смеясь, сказал Кацалапов.