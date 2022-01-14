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1 час назад

Российский фигурист заявил, что его костюм стоит миллион долларов

Российский фигурист Никита Кацалапов, выигравший в паре с Викторией Синициной ритм-танец на чемпионате Европы, ответил на вопросы о своем костюме. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Российский фигурист заявил, что его костюм стоит миллион долларов
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

"Почему такие цвета? Год Тигра же! У нас леопардовый цвет, да, но они тоже кошачьи. Мы смотрели летнюю Fashion Week, и там такие образы были. Это стильно, такое мало кто берет. Сколько стоит? Мы не можем такое говорить. Миллион долларов", — смеясь, сказал Кацалапов.

Напомним, победители соревнований удостоились за прокат 87,89 балла. На второй строчке расположились россияне Александра Степанова и Иван Букин, получившие 86,45 балла. Замкнула тройку итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Синициной и Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы.

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