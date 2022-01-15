Еще две страны присоединились к бойкоту Олимпиады в Пекине

Дания и Нидерланды присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

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По информации издания, Дания не собирается отправлять на Игры своих дипломатов. Министр иностранных дел Йеппе Кофод заявил, что их решение обусловлено беспокойством о правах человека в Китае.

Кроме того к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Нидерланды. Как заявил представитель министерства иностранных дел, в Китае в связи с мерами по борьбе коронавирусной инфекцией будут только ограниченные возможности для двусторонних контактов с принимающей страной. Из-за этого возможности обсудить ситуацию с правами человека, которой озабочены Нидерланды, не будет.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 28 декабря призвал лишить флагов сборные тех стран, которые объявили Олимпиаде бойкот. Чернышенко уверен, что подобная мера позволит остудить пыл протестующих.

Первыми дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США. Также к бойкоту присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Япония.