Губерниев назвал украинских чиновников придурками

«Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили и уважали свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная Украины по биатлону внутри команды никогда не говорила и не говорит по-украински. Поэтому больше вредителей украинского спорта, чем Минспорт Украины, придумать сложно. Это я вам говорю как патриот украинского спорта и как фанат женской сборной Украины в частности. Минспорт Украины, вы дебилы», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».