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2 часа назад

Губерниев назвал Министерство спорта Украины придурками

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.

Губерниев назвал украинских чиновников придурками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили и уважали свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная Украины по биатлону внутри команды никогда не говорила и не говорит по-украински. Поэтому больше вредителей украинского спорта, чем Минспорт Украины, придумать сложно. Это я вам говорю как патриот украинского спорта и как фанат женской сборной Украины в частности. Минспорт Украины, вы дебилы», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. В Пекине предполагается использовать уже имеющиеся спортивные объекты, которые использовались на летней Олимпиаде в 2008 году.

Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ране российский фигурист Александр Смирнов рассказал о том, как Россию могут остановить на Олимпийских играх.

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