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38 минут назад

Роднина призвала Украину отказаться от участия в пекинской Олимпиаде

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта, который запретил украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.

Роднина призвала Украину отказаться от участия в Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, подобные высказывание нарушают все принципы Олимпизма.

«Глупости, честно говоря, комментировать не хочется. Нарушаются все принципы Олимпизма. Им тогда лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Ничего не остается, кроме как о себе как-то напомнить.

Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Украина запретила спортсменам фотографироваться с русскими

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ирина Роднина высказалась о фанатских протестах из-за закона о Fan ID.

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