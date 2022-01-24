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1 час назад

МИД Китая: через Путина провоцируют срыв Олимпиады

Публикация о том, что генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине являются провокацией. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая, уточнив, что целью таких заявлений является подрыв Игр.

МИД Китая: через Путина провоцируют срыв Олимпиады
Фото: Официальный сайт Президента РФОфициальный сайт Президента РФ

«Соответствующая публикация является абсолютной ложью. Подобные заявления направлены не только на провокацию в против двух стран, но и на подрыв Олимпийских игр», — приводит РИА «Новости» заявление представителя китайского МИДа.

Ранее Bloomberg писал, что Цзиньпину меньше всего нужно, чтобы Путин «затмил важный момент Китая» (Олимпиаду, — прим.ред.), спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Якобы китайский лидер попросил российского не нападать на Украину во время Игр в феврале. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное заявление — информационная спецоперация соответствующих американских служб с помощью Bloomberg. По ее словам, от США следует ждать новых провокаций.

Ряд стран Европы и США призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. В числе причин такое протеста называли обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне, ситуация в Гонконге и «постоянные угрозы в адрес Тайваня», пишет RT.

Зимние виды спорта,Мария Захарова,Цзиньпин Си,Владимир Путин,МИД,Bloomberg,РИА Новости,
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