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1 час назад

Министр спорта Украины: украинцы не должны быть рядом с россиянами с флагом на ОИ в Пекине

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что ведомство рекомендовало своим спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Пекине (Китай), избегать совместных снимков с российскими олимпийцами.

Украинцам запретили стоять рядом с россиянами на ОИ в Пекине
Фото:  CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, мы говорили о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе.

Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — приводит слова чиновника Suspilne.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих традиционно сделали совместное фото. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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