Украинцам запретили стоять рядом с россиянами на ОИ в Пекине

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, мы говорили о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе.