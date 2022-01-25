МОК отреагировал на запрет украинцам стоять с россиянами на ОИ

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали запрет Минспорта Украины для местных атлетов на общение с россиянами на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Их заявление приводит ТАСС.

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В МОК подчеркнули, что для команд единственным органом власти является национальный олимпийский комитет (НОК).

«Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх», — добавили в организации.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины запретили позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировала фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.