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36 минут назад

Вяльбе назвала Олимпийские игры войной

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что точно поедет на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Вяльбе назвала Олимпийские игры войной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еду ли я в Пекин? Конечно! А вы предлагаете сидеть мне дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада — очередная война. А какая может быть война без своего руководителя? Это неправильно. Еду в Пекин, и это даже не обсуждается. Какими бы тяжелыми условия там ни были», — сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Вяльбе не попала в состав российской делегации на Олимпиаду в Пекине.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Коляда пропустит Олимпиаду

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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