Вяльбе назвала Олимпийские игры войной

«Еду ли я в Пекин? Конечно! А вы предлагаете сидеть мне дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада — очередная война. А какая может быть война без своего руководителя? Это неправильно. Еду в Пекин, и это даже не обсуждается. Какими бы тяжелыми условия там ни были», — сказала Вяльбе.