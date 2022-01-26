МОК отреагировал на запрет украинцам стоять с россиянами на ОИ

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на запрет Киева для украинских атлетов на общение с россиянами на зимних Олимпийских играх в Пекине. Инициатива принадлежит Минспорта Украины, сообщает ТАСС.

Фото: Рамблер Рамблер

Как отмечает комитет, для команд единственным органом власти является национальный олимпийский комитет (НОК).

«Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх», — сообщили в организации.

Ранее Министерство спорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам запретили позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал произошел из-за снимка прыгуньи в высоту Ярославы Магучих из Украины вместе с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами состязаний по прыжкам в высоту. Дома украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Тем временем, на Олимпийских играх в Пекине российская сборная представит 212 спортсменов. В окончательный состав делегации вошел 461 представитель, из них 212 - спортсмены, из которых 103 женщины и 109 мужчин.

С российскими спортсменами встретился президент России Владимир Путин. По его словам, олимпийскую сборную жду серьезные испытания.