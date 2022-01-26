В Алма-Ате введен режим антитеррористической операции

В одном из районов казахстанской Алма-Аты введен режим антитеррористической операции. Об этом информирует местный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

В результате работы силовиков к настоящему моменту были задержаны пять человек, которые могут иметь отношение к нападению на госорганы.

«Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает o введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алма-Аты в период с 00.00 часов 26 января (21.00 мск 25 января - прим. ред.) до 00.00 часов 27 января (21.00 мск 26 января - прим. ред.). В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты города Алма-Аты», - информирует оперштаб.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Изначально жители городов Жанаозен и Актау на западе страны вышли на митинги против двукратного роста цен на газ. Вскоре протестные акции распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату. Однако демонстрации переросли в беспорядки: начались мародерство, нападения на госучреждения, похищения оружия из специализированных магазинов. В ответ на это местные власти ввели режим ЧП по всей стране и начали контртеррористическую операцию.