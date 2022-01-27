Первые российские олимпийцы прилетели в Пекин

"Для меня это первые Олимпийские игры, поэтому я даже не представляю, в каком формате это должно все происходить, плюс Олимпийские игры нестандартные. Ребята мне, конечно же, рассказывали, как было на прошлых играх, но сейчас это новый формат из-за ковидных ограничений, поэтому я не знаю, чего ожидать, но надеюсь, все пройдет на высшем уровне", - заявил мастер спорта международного класса по шорт-треку Даниил Ейбог.