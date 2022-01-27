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1 час назад

Первые российские олимпийцы прилетели в Пекин

Первые спортсмены из России прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх. В аэропорту Шоуду приземлились команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку, сообщает Общественное телевидение России.

Первые российские олимпийцы прилетели в Пекин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для меня это первые Олимпийские игры, поэтому я даже не представляю, в каком формате это должно все происходить, плюс Олимпийские игры нестандартные. Ребята мне, конечно же, рассказывали, как было на прошлых играх, но сейчас это новый формат из-за ковидных ограничений, поэтому я не знаю, чего ожидать, но надеюсь, все пройдет на высшем уровне", - заявил мастер спорта международного класса по шорт-треку Даниил Ейбог.

Всего в составе российской делегации на Олимпиаде будет 461 человек, в том числе 212 спортсменов. В Пекине откроются олимпийские деревни, расположенные в трёх кластерах. Туда уже начинают прибывать атлеты, журналисты и официальные делегации со всего мира. Соревнования начнутся 4 февраля.

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