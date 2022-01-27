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2 часа назад

Тарасова  — об украинском тренере Маркевиче: он больной, надо лечиться

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова тренера Мирона Маркевича, который заявил, что совместные обнимания и фотографирования неприемлемы для российских и украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

"Он больной": Тарасова высказалась об украинском тренере Маркевиче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не хочу ничего слышать от этих недалеких людей. Пусть они языком чешут и дальше. Ну если человек не может отличить белое от черного, значит, у него есть проблемы. Значит, он больной, надо лечиться», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, 24 января министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Ранее Губерниев отреагировал на невылет Шашилова и двух биатлонисток в Пекин.

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