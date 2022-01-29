"Отказали в правосудии": скандал с российскими спортсменами на Олимпиаде

Российские фристайлисты Андрей Махнев и Артем Шульдяков, выступающие в могуле, не допущены до участия в зимних Олимпийских играх - 2022, которые пройдут в Пекине.

Фото: ffr-ski.ru ffr-ski.ru

Спортсмены не приняли участие в двух этапах Кубка мира, которые проходили в США и Канаде, поскольку не имели прививки вакциной от COVID-19, которая признана в этих странах. Фристайлисты не набрали необходимых очков и не сумели попасть в квоту.

Они попросили, чтобы две неиспользованные квоты, которые получила Россия в дисциплинах фристайла были перенесены на могул, однако выездная коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала им в этом.

"Фактически российским спортсменам по формальному основанию отказали в осуществлении правосудия. До получения полного текста указанного решения Олимпийский комитет России не будет комментировать вынесенный судебный акт", - говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о том, как проходит тестирование на коронавирус в преддверии Олимпийских игр в Пекине. По его словам, организаторы проводят сложную работу для минимизации рисков заражения.