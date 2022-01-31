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1 час назад

Гомельский предположил, какое место Россия займёт в медальном зачёте ОИ-2022

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о перспективах российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Эксперт считает, что россияне не смогут подняться выше 4-го места в неофициальном медальном зачёте. «Я сегодня корректировал медальный прогноз, так как это часть работы. Всего выходит 34-36 медалей, из них 4-7 золотых. При лучшем раскладе у нас будет четвёртое место в общекомандном зачёте. Посчитал, что в хоккее из двух комплектов наград одно золото, поскольку женщины в призы не попадают. Фигурное катание — два золото, два серебра и две бронзы. Лыжи — одна золотая медаль, две серебряные и две бронзовые. В биатлоне ни одного золота. Плюс у нас есть большие шансы в новых дисциплинах — в сноуборде и фристайле. Мне очень хочется, чтобы выиграла девочка, которая занимается воздушной акробатикой. Могу сказать, кто выступит лучше России. Больше медалей точно будет у Норвегии, США и, как ни странно, Нидерландов», — сказал Гомельский в эфире телеканала «Звезда».

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