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29 минут назад

Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года стартовала в Пекине

Трёхдневная эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в Пекине. Об этом информирует РИА Новости.

Эстафета олимпийского огня стартовала в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере Пекина.

За три дня эстафеты огонь побывает в Яньцине, Чжанцзякоу, на Великой китайской стене, в Летнем императорском дворце, после чего 4 февраля будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что все российские фигуристы, которые прилетели в столицу Китая на Олимпиаду, сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

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