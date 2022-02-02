Эстафета олимпийского огня стартовала в Пекине

Трёхдневная эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в Пекине. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере Пекина.

За три дня эстафеты огонь побывает в Яньцине, Чжанцзякоу, на Великой китайской стене, в Летнем императорском дворце, после чего 4 февраля будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.