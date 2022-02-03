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1 час назад

Стала известна дата визита канцлера Германии в Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Россию 15 февраля. Об этом стало известно изданию Süddeutsche Zeitung.

Стала известна дата визита канцлера Германии в Россию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации источников издания, поездка главы немецкого правительства будет приурочена к теме урегулирования украинского кризиса. Сообщается, что канцлер собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным «угрозу российского нападения на Украину».

В издании подчеркнули, что визит Шольца в Москву состоится на фоне «разгоревшегося конфликта» между РФ и ФРГ вокруг запретов на вещание телеканалов. 3 февраля стало известно, что в России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

Этот шаг стал ответом на санкции немецкого правительства против российского телеканала RT DE, который вещал на территории Германии.Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.

Ранее Шольц сам объявил, что планирует встретиться с Путиным в Москве. Канцлер также выразил мнение, что в «нормандский формат» удалось вдохнуть жизнь, проводятся многочисленные встречи.

В конце декабря 2021 года Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии. В ходе беседы президент проинформировал Шольца о предложениях России по гарантиям безопасности.

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