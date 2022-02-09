Зимние Олимпийские игры 2022 года, допинг-проба Валиевой, что произошло и на чём поймали россиянку, что за препарат

Спортивный врач рассказал детали применения препарата, который обнаружили в допинг-пробе россиянки.

Рано утром 9 февраля из Пекина как гром среди ясного неба прозвучало худшее, что только могло произойти со сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года. Наш спорт снова обвиняют в применении запрещённых препаратов. Под подозрением оказалась сборная России по фигурному катанию, одержавшая блестящую победу на командном турнире на Олимпиаде.

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В течение всего дня информация обрастала новыми и новыми версиями произошедшего, и это продолжалось до тех пор, пока вечером среды портал Inside The Games не сообщил имя российской фигуристки, оказавшейся в центре скандала на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Ей стала российская одиночница Камила Валиева, покорившая в Китае всех своим роскошным катанием и принёсшая нашей команде максимально возможные 20 баллов в командном турнире, дважды победив в соревнованиях одиночниц.

Что произошло?

По правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста, является «Защищённым лицом» и не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил.

Над сложным делом работают несколько юридических групп. Ожидается, что решение будет принято только завтра, 10 февраля. Также сообщалось, что наказание, каким бы оно ни было, скорее всего, будет менее суровым, чем для спортсменки старше 16 лет. Однако тщательному изучению будет подвергнута роль тренерского штаба фигуристки и её окружения.

Сразу особо подчеркнём, что запрещённое вещество, найденное в организме Валиевой, не является наркотиком. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Примечательно, что всё произошло ещё в декабре, за два месяца до старта Олимпийских игр в Пекине.

«Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», – сказал источник.

Какой препарат обнаружили в допинг-пробе Валиевой?

Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал о препарате, который нашли в допинг-пробе нашей блестящей фигуристки. Ранее о том, что в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, сообщил журналист Василий Конов.

«Триметазидин является запрещённым. Это как мельдоний. Он защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок. Обычно все подобные препараты анализируются две-три недели во время проверки допинг-пробы. Но после положительного результата его могли отправить на перепроверку, праздники, потом все дела.

Но тот факт, что совпало сейчас — это что-то мифическое. Возможно, перепроверяли перед тем, как обвинить. Пробы хранятся до 10 лет. Этот препарат может быть разрешён. Для этого нужно получить терапевтическое исключение и ввести в систему Adams данные о его использовании. Когда у ВАДА есть сомнения, они не должны про это сообщать», — сказал Карлицкий «Чемпионату».

Что такое триметазидин?

Триметазидин (МНН триметазидина дигидрохлорид) — антиангинальный препарат. Нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов. Применяют для профилактики приступов стенокардии при ИБС, а также при болезни Меньера, шуме в ушах, головокружениях, вызванных нарушениями мозгового кровообращения.

Применение препарата в спорте

В 2018 году во время Олимпийских игр в Южной Корее этот препарат уже оказывался в центре внимания российской спортивной прессы. Тогда его обнаружили в допинг-пробе нашей бобслеистки Надежды Сергеевой. Бывший глава антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов тогда же объяснил, как триметазидин может применяться в спорте. «Он очень похож на мельдоний – и по действиям, и по механизму действия. Триметазидин переключает обмен веществ: расщепление жиров – на расщепление глюкозы. И это приводит к тому, что появляется чистая энергия и нет продуктов отходов. Это очень важно, когда, допустим, сердечная мышца испытывает недостаток кислорода – допустим, при стенокардии в предынфарктном состоянии. Что-то подобное, но чуть по-другому делает и мельдоний. Влияет или нет – это не есть критерий допинга. Допинг – это то, что влияет на спортивные результаты, это то, что опасно для здоровья, и то, что неэтично (например – марихуана). Последняя – самый часто вылавливаемый допинг. Сказать, что он влияет на результат или опасен для здоровья – это неверно, но употреблять наркотики неэтично. Так вот, триметазидин и мельдоний – они не попадают в эту запретительную триаду. Они не опасны – их широко применяют и дети, и пожилые люди. Их влияние на спортивные результаты никем и никогда не доказаны. А мельдоний и вовсе с точки зрения этики разрешён, он продаётся во многих странах. В то же время в некоторых странах триметазидин отвергается медициной, там говорят, что он ни о чём, божья роса, которая не работает, он пустышка. Например, так часто говорят в Северной Америке или Европе. Триметазидин запретили на год или полтора раньше, чем мельдоний. Был ли он в рекомендованном списке, точно не помню. Но вполне возможно, что был. А почему нет, если препарат ранее не был запрещён?» – говорил Дурманов в интервью «Спорт-экспрессу».

Какие санкции могут быть применены?

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал о санкциях, которые могут быть применены к Камиле, если будет доказан приём фигуристкой триметазидина. Именно он четыре года назад успешно защищал бобслеистку Сергееву. «После Олимпиады 2018 года мне удалось отбить нашу бобслеистку Надежду Сергееву. У неё тоже был триметазидин, тоже очень маленькие дозы. Выяснялось, что это было в безобидном препарате аминокислотного комплекса. Не исключаю, что это похожий случай. Чтобы найти этот препарат и выяснить, что происходит, мы семь месяцев ковырялись в случае с Сергеевой. Быстро это не делается. Этот препарат входит в число неособых субстанций. Санкции — четыре года, как и за стероиды. Нужно расследовать, откуда препарат попал. Если очень маленькая концентрация, скорее всего, это загрязнённый продукт, попало с чем-то. Влияния на спорт и результат он не имеет, уж тем более в таком виде спорта, как фигурное катание», — сказал Пацев «Чемпионату».

Что произошло с Сергеевой и как ей удалось доказать свою невиновность?

Спортивный арбитражный суд (CAS) обвинил её в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты Олимпиады-2018. В допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Первая допинг-проба, взятая у Сергеевой, 13 февраля была отрицательная, вторая, взятая 18 февраля, — положительная (очень низкая концентрация триметазидина).

Сообщалось, что запрещённое вещество могло содержаться в каплях для носа. В судах Надежда доказала, что это была не её вина, подав иск к ФМБА РФ и производителю препарата, в котором обнаружили запрещённое вещество. Сейчас Сергеева находится на Олимпиаде в Пекине и готовится к участию в своих соревнованиях. «Суды идут до сих пор, но мы с адвокатом доказали, что именно с разрешения ФМБА был выдан загрязнённый препарат – разрешённая аминокислота для подпитки мышц. Даже Международная федерация, перепроверив наши доказательства, согласилась, что моей вины нет. На тот момент руководитель агентства Владимир Уйба тоже признавал, что ФМБА не проверяет некоторые препараты, поэтому я и пострадала. Тем не менее суд встал на сторону агентства. Наши апелляции уже рассмотрел Верховный суд, продолжаем бороться. Но тот самый производитель до сих пор поставляет в ФМБА БАДы и медикаменты для спортсменов», — рассказала Сергеева в интервью изданию «АиФ на Енисее».

Российская спортсменка была полностью оправдана?

Важный момент. Несмотря на победу в суде, результаты занявшей 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей Сергеевой аннулированы и восстановлены не были.

Отсутствие вины самой спортсменки в применении запрещённого вещества не повлияло на возможность полной реабилитации и восстановления в протоколе занятого места.

«Как известно, из-за допингового скандала спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал мои результаты на Олимпиаде-2018, хотя я и доказала свою невиновность», — также сообщила Сергеева.

Ситуация с Валиевой на данный момент

Что касается Валиевой, то на данный момент международные организации (МОК и ВАДА) пока не сообщали никаких подробностей дела Валиевой в Пекине. Всё дело в том, что Камиле 15 лет, поэтому, согласно правилам ВАДА, она является «Защищённым лицом», то есть «спортсменкой, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста».

Последняя опубликованная информация обнадёживает всех поклонников российского спорта. Как утверждает «Спорт-экспресс», 15-летнюю спортсменку ещё могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Отметим, что личный турнир в фигурном катании начнётся 15 февраля, когда пройдёт короткая программа. По её результатам спортсменки будут отобраны для участия в произвольной программе, где 17 февраля будут определены обладательницы медалей. Ожидается, что официальная информация от МОК появится утром 10 февраля. Верим, что всё обойдётся.