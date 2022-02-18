Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
Олимпиада-2022
2 часа назад

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Реальное время

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине. Тем самым спортсмен принес российской сборной 27-ю награду.

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине
Фото: Реальное времяРеальное время

Победу одержал швейцарец Райан Регез, а серебро завоевал его соотечественник Алекс Фива.

Сергей Ридзик стал уже двухкратным бронзовым призером зимних Олимпийских игр. Предыдущую награду он получил в Пхенчхане в 2018 году.

Накануне еще две медали завоевали российские фигуристки-одиночницы Анна Щербакова и Александра Трусова. Они получили золото и серебро соответственно. Щербакова также получила поздравления от президента РФ Владимира Путина.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители