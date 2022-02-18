Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине. Тем самым спортсмен принес российской сборной 27-ю награду.

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Победу одержал швейцарец Райан Регез, а серебро завоевал его соотечественник Алекс Фива.

Сергей Ридзик стал уже двухкратным бронзовым призером зимних Олимпийских игр. Предыдущую награду он получил в Пхенчхане в 2018 году.