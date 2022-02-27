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4 часа назад

Этап Кубка мира по фехтованию в Сириусе остался незавершенным

ТАССиещё 1

Финальную часть этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин на федеральной территории "Сириус" было решено не проводить. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Этап Кубка мира по фехтованию в Сириусе остался незавершенным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фехтовальщицы некоторых стран отказались от выступления прямо по ходу турнира. В связи с этим не у всех спортсменок были соперницы. В четверку сильнейших вошли россиянки Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова и Айзанат Муртазаева, а также Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга.

На этом борьба за победу на турнире завершилась. Финальную стадию соревнований было решено не проводить.

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