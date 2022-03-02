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1 час назад

Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр в Пекине

ТАССиещё 14

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Российских паралимпийцев допустили до Игр в Пекине
Фото: ТАССТАСС

Российские и белорусские спортсмены выступят на Играх под флагом МПК.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.

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