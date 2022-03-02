Российских паралимпийцев допустили до Игр в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Российские и белорусские спортсмены выступят на Играх под флагом МПК.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.