Сборная Латвии отказалась играть с россиянами на Паралимпиаде

"Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. Это решение было просто неожиданным. Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не принимать участия в игре с Россией", - заявил главный тренер латвийской сборной Арнис Вейдеманис.