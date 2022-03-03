Сборная Латвии отказалась играть с россиянами на Паралимпиаде

Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась сыграть матч против команды России на Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации керлинга Латвии.
Матч между командами запланирован на 9 марта.
"Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. Это решение было просто неожиданным. Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не принимать участия в игре с Россией", - заявил главный тренер латвийской сборной Арнис Вейдеманис.
Ранее Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.