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7 часов назад

Сборная Латвии по керлингу отказалась играть против российской команды на Паралимпиаде

ТАССиещё 8

Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась сыграть матч против команды России на Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации керлинга Латвии.

Сборная Латвии отказалась играть с россиянами на Паралимпиаде
Фото: ТАССТАСС

Матч между командами запланирован на 9 марта.

"Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. Это решение было просто неожиданным. Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не принимать участия в игре с Россией", - заявил главный тренер латвийской сборной Арнис Вейдеманис.

Ранее Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.

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