Керлингисты из Латвии отказались играть с россиянами на Паралимпиаде

Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась встречаться с российской командой на Паралимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета Латвии.

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Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». После этого многие международные организации ввели санкции против России. Действия России поддержала Белоруссия.

Международный паралимпийский комитет (IPC) решил, что российские и белорусские спортсмены будут соревноваться на Паралимпиаде в нейтральном статусе. Они будут выступать под флагом IPC, национальные символы и флаги делегаций на форме должны быть скрыты.

«Я ожидаю, что все участвующие национальные паралимпийские комитеты будут относиться к нейтральным спортсменам так же, как и к любым другим спортсменам на этих Играх. Паралимпийские спортсмены и официальные лица не являются агрессорами», - заявил глава IPC Эндрю Парсонс.

Главный тренер латвийской команды по керлингу на колясках Арнис Вейдеманис назвал это решение неожиданным.

«Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. <…> Мы созвали собрание и по итогам голосования приняли решение не участвовать в игре с Россией», - заявил он.