Российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине. Об этом говорится в заявлении МПК.

Накануне стало известно, что Международный паралимпийский комитет допустит российских и белорусских спортсменов к участию в открывающихся 4 марта зимних Паралимпийских играх в Пекине, несмотря на военную операцию России на Украине.

Однако сегодня МПК изменил свое решение и объявил о запрете спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Играх, даже в нейтральном статусе и без флага и гимна.

«По итогам специально созванного заседания Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине», - говорится в заявлении комитета.

Международный паралимпийский комитет объяснил изменение своего решения тем, что ряд стран пригрозил бойкотом Игр, если в них примут участие россияне и белорусы.

«Если они останутся здесь, в Пекине, то другие страны, скорее всего, уйдут. И у нас не будет жизнеспособных Игр. Если бы это произошло, последствия были бы гораздо более масштабными», - подчеркивается в заявлении.

МПК выразили сожаление по поводу того, что были вынуждены принять такое решение, и заявили, что спортсмены стали жертвами сложившейся ситуации.