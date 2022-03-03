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6 часов назад

Российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпиаде

Алиса Селезнёва

Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине. Об этом говорится в заявлении МПК.

Накануне стало известно, что Международный паралимпийский комитет допустит российских и белорусских спортсменов к участию в открывающихся 4 марта зимних Паралимпийских играх в Пекине, несмотря на военную операцию России на Украине.

Однако сегодня МПК изменил свое решение и объявил о запрете спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Играх, даже в нейтральном статусе и без флага и гимна.

«По итогам специально созванного заседания Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине», - говорится в заявлении комитета.

Международный паралимпийский комитет объяснил изменение своего решения тем, что ряд стран пригрозил бойкотом Игр, если в них примут участие россияне и белорусы.

«Если они останутся здесь, в Пекине, то другие страны, скорее всего, уйдут. И у нас не будет жизнеспособных Игр. Если бы это произошло, последствия были бы гораздо более масштабными», - подчеркивается в заявлении.

МПК выразили сожаление по поводу того, что были вынуждены принять такое решение, и заявили, что спортсмены стали жертвами сложившейся ситуации.

Стало известно об угрозах в адрес российских игроков НХЛ

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине, целью которой назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели против России санкции.

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